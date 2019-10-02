В Астрахани возбудили дело в отношении организатора финансирования ИГ

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Дагестана по подозрению в организации финансирования терроризма (ч.4 ст.205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР. По версии следствия, в 2015 году подозреваемый выехал за пределы РФ в Турцию, откуда при неустановленных обстоятельствах прибыл на территорию Сирии, где добровольно по настоящее время принимает участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).

В январе 2016 года подозреваемый, используя мессенджер Telegram, предложил жительнице Астраханской области оказать содействие террористической деятельности путем сбора средств, на что последняя согласилась. С 2016 года по февраль 2019 года астраханка в закрытых чатах мессенджера под надуманными предлогами в виде благотворительной помощи размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес террористов. Общая сумма собранных таким образом средств превысила 200 тыс. рублей. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 02.10.19

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