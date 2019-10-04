Российские силовики предотвратили четыре теракта в крупных городах

В 2019 году российские спецслужбы предотвратили теракты в четырех крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО. По его словам, теракты планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Кроме того, отметил Патрушев, удалось предотвратить еще одно преступление террористической направленности, а с января по сентябрь в ЦФО силовики задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Говоря о безопасности в местах массового пребывания людей, Патрушев сообщил, что в ЦФО 11% таких объектов не прошли обследование защищенность от терроризма, а 22% не получили паспорта безопасности. Как передает РИА «Новости», секретарь Совбеза указал губернаторам на недостаточный контроль и призвал федеральные и местные власти найти и выделить средства на защиту уязвимых объектов.

Патрушев особо обратил внимание на то, что во Владимирской и Рязанской областях около 300 образовательных учреждений не охраняются и остаются легкими целями для террористов. Кроме того, по его словам, на некоторых социальных объектах Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей «уровень подготовки персонала к действиям при угрозе теракта остается низким».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.10.19

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