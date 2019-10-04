Стало известно, из-за чего задержанную в Иране журналистку из России заподозрили в шпионаже

Арестованная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик могла попасть в поле зрение иранских силовиков из-за кратковременной службы в армии Израиля во время работы в «Комсомольской правде». Для создания репортажа женщина несколько дней проходила службу в израильской армии, но это было более 10 лет назад. Об этом сообщил ее бывший муж, журналист Борис Войцеховский изданию Daily Storm.

По его словам, Юлия Юзик 10-12 лет назад была в Израиле в командировке, когда работала корреспондентом «Комсомольской правды». «Она писала репортаж, как она несколько дней служила в израильской армии. Естественно, для того чтобы написать этот репортаж, она связывалась с какими-то израильскими с чинами, чтобы получить разрешение», – рассказал Войцеховский. Он отметил, что сейчас связи с журналисткой нет, поскольку она находится в камере без телефона. Суд по ее делу должен пройти утром 5 октября, добавил Войцеховский.

Он также сообщил, что его бывшая супруга приехала в Иран несколько дней назад в гости «к своему знакомому»: «Это был частный визит».

Позже Войцеховский сообщил телеграм-каналу «Подъем», что журналистку могут выслать в Россию. Он уточнил, что Юзик приехала погостить к иранскому журналисту. Последний и сообщил о возможности экстрадиции Юлии в Россию.

По данным «Московского Комсомольца», журналистка приехала в Тегеран по приглашению директора русскоязычного канала Iran Today Бахрама Ханлара. Об этом издание сообщает со ссылкой на родных Юлии Юзик. По информации родственников журналистки, летом прошлого года она два месяца работала в Иране в «русскоязычном издательском доме», этой осенью ее вновь «пригласил тот же работодатель».

Ранее сегодня Войцеховский сообщил, что несколько дней назад его бывшая жена приехала в Тегеран, но в аэропорту у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть его, когда она будет улетать из Ирана. По его словам, накануне сотрудники Корпуса стражей исламской революции выломали дверь в номер журналистки в гостинице и задержали ее, после чего поместили в камеру. «Ее обвиняют в сотрудничестве с Израильскими спецслужбами. Это – лет 10, минимум», – уточнил Войцеховский.

МИД России вызвал посла Ирана в связи с задержанием в Тегеране Юлии Юзик «для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Посольство РФ в Тегеране запросило консульский доступ к задержанной, уточнил пресс-атташе российской диппредставительства Андрей Ганенко в комментарии РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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