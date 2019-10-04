В Иране задержали российскую журналистку: заподозрили в шпионаже

В Тегеране накануне задержали российскую журналистку Юлию Юзик, автора книг о теракте в Беслане и террористках-смертницах. Ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщил в соцсетях журналист Борис Войцеховский.

Два года назад журналистка работала в столице Ирана корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран, однако в аэропорту у нее отобрали паспорт. Накануне в гостиничный номер Юзик ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции, после чего ее задержали. Войцеховский уточнил, что вчера вечером журналистке разрешили позвонить в Москву, но позволили говорить не больше минуты. «Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с Израильскими спецслужбами. Это – лет 10, минимум», – сообщил он.

Дочь Юзик подтвердила задержание матери и дату судебного разбирательства – 5 октября. «Маму могут посадить в тюрьму в другой стране», – сообщила она на странице матери в Facebook. По ее словам, о случившемся семья журналистки узнала из ее звонка, после этого у Юзик забрали телефон, и в данный момент связи с ней нет. «Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала. В субботу будет суд, решающий её судьбу, нам же остаётся только ждать и надеяться», – написала дочь Юзик.

Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко сообщил, что дипломаты разбираются с задержанием журналистки, передает РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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