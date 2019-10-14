Суд отправил за решетку обогатившихся на программе «ГЛОНАСС» мошенников

В Московской области суд вынес приговор бывшему первому заместителю гендиректора федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» Джорджу Ковкову, экс-начальнику отдела капстроительства данной организации Александру Чернову, бывшему гендиректору федерального государственного унитарного предприятия «Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России» Александру Белову и бывшему гендиректору ООО «СпецМонолит» Роману Мартыненко.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, пособничестве в злоупотреблении полномочиями, легализации денежных средств, добытых преступным путем (ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, ч.5 ст.33, ч.2 ст.201 и п.«а» ч.2 ст.174.1 УК РФ).

Установлено, что в 2010 году в рамках реализации федеральной целевой программы «ГЛОНАСС» «Роскосмос» утвердил проектно-сметную документацию о проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса 100-1 Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве.

На данные цели из федерального бюджета было выделено 1 млрд 50 млн рублей. Для освоения этих средств научно-исследовательский институт машиностроения заключил договор подряда с управлением специального строительства № 5 при Спецстрое России. В ходе проведения указанных работ соучастники похитили деньги и злоупотребили полномочиями при утверждении актов выполненных строительных работ.

В результате преступных действий федеральному бюджету в лице федерального космического агентства причинен ущерб на сумму 114 млн рублей. Приговором суда Ковкову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, Белову – в виде 4 лет лишения свободы, Мартыненко – в виде 5 лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима, Чернову – в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.19

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