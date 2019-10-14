В Чите муж зарезал жену на улице на глазах детей и прохожих

В Чите мужчина зарезал женщину на улице. Выяснилось, что это муж поссорился с женой и расправился с ней на глазах у детей.

Сообщение о смерти женщины поступило в полицию в восемь часов утра в воскресенье. Следователи осмотрели место происшествия и установили личность погибшей. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина, муж потерпевшей, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

По данным следствия, супруг поссорился со своей благоверной и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Мужчина расправился с женой прямо на улице. Очевидцы сделали видеозапись инцидента и опубликовали ее в сообществе «Типичная Чита» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах рядом с парой присутствуют двое детей.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 14.10.19

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