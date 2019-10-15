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Вторник, 15 октября 2019, 15:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Турции певернулся туристический автобус, пострадали россияне (ФОТО)

Архив, фото: hurriyet.com.tr

В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами. Среди пострадавших есть отдыхающие из России. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Alanya.

Авария произошла накануне трассе Кемер – Кумлуджа. Водитель потерял управление, в результате автобус съехал с дороги и перевернулся.

В салоне находились 34 человека. В результате ДТП, по данным издания, пострадали 4 человека, в том числе трое россиян.

Фото: Yeni Alanya

Позже в диппредставительстве РФ в Анталье уточнили, что после аварии госпитализированы двое россиян, передает РИА «Новости». Пострадавшие доставлены в больницу города Кумлуджа. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Туристы направлялись на экскурсию, которую приобрели в уличном агентстве, уточняет издание Turdom.ru.

Анталья, служба информации РИА «Новый День»

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