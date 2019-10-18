Во Франции поймали террориста: он готовился повторить атаку «11 сентября»

Во Франции полиция предотвратила теракт с угоном самолета, который по своему плану был похож на атаку на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передает радиостанция France Info.

Как отметил министр внутренних дел, несостоявшийся террорист был вдохновлен терактами 11 сентября. Злоумышленник был задержан в сентябре, но объявлено об этом было только сейчас. Кастанер также сообщил, что это был 60-й предотвращенный с 2013 года теракт во Франции.

Подозреваемым оказался 30-летний гражданин Франции из столичного департамента О-де-Сен, он арестован. Телеканал LCI уточнил, что подозреваемый сообщил о планах своему приятелю и пытался достать огнестрельное оружие, но к тому времени за ним уже наблюдали французские правоохранители.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета. Два из них были направлены на башни ВТЦ в Нью-Йорке, еще один на здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый лайнер разбился неподалеку от города Питтсбург в штате Пенсильвания. В результате масштабной атаки, организованной террористами из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), погибли около 3 тысяч человек.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 18.10.19

В Якутии при посадке самолет с 60 пассажирами выкатился за пределы полосы (ФОТО). / В утренний час пик в Екатеринбурге загорелся трамвай. / Мэрия Салехарда два дня будет слушать жильцов барака, который сошел со свай. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»