39 погибших, найденных в фуре в Великобритании, оказались китайцами

39 человек, в том числе один подросток, найденные мертвыми в грузовике-рефрижераторе в английском графстве Эссекс, были гражданами Китая. Об этом сообщает «Би-Би-Си». Люди могли погибнуть от переохлаждения. Внутри фуры была температура минус 25 градусов, уточняет британский телеканал ITV.

Грузовик с телами был обнаружен в ночь на среду в промышленной зоне городка Грейс. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан водитель – 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

Полиция выяснила, что автоприцеп-холодильник, в котором были найдены погибшие, зарегистрирован в Болгарии, но прибыл в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге в город Пурфлит на реке Темзе (Эссекс). На британской территории его забрал прибывший из Северной Ирландии тягач, за рулем которого находился Мо Робинсон. Он отогнал фуру в город Грейс. Водителя грузовика задержали по подозрению в убийстве. Однако именно Мо Робинсон, по данным британских СМИ, вызвал полицию после того, как обнаружил тела внутри рефрижератора. Родные мужчины заявляют о его невиновности.

Правоохранительные органы Эссекса проверяют молодого человека на причастность к деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

По информации МИД Болгарии, грузовик марки Scania зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей гражданке Ирландии, сообщает ТАСС. Фура покинула территорию Болгарии в 2017 году. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал содействие британским следователям в расследовании гибели десятков человек, найденных в фуре в Британии.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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