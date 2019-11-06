В деле о грузовике с 39 трупами появилась Россия

Во Вьетнаме задержали подозреваемого в торговле людьми по делу о грузовике с телами 39 человек, обнаруженном в Великобритании. По данным полиции, мужчина занимался контрабандой людей через Россию.

Как сообщает вьетнамское издание Tuoi Tre, ранее в рамках расследования были арестованы 11 человек – двое в провинции Хатинь и девять в провинци Нгеан. Последний задержанный некоторое время жил в России, он организовывал перевозки нелегальных мигрантов. Из РФ людей направляли в Германию и другие страны Европы.

Напомним, в конце октября в английском графстве Эссекс полицейские обнаружили тела 39 человек. По подозрению в непредумышленном убийстве был арестован водитель. Установлено, что температура в автоприцепе-холодильнике, где нашли трупы, опускалась до -20°С. Фура прибыла из Болгарии.

Британские правоохранители начали расследование. По данным СМИ, речь идет о преступной организации, которая торгует людьми. Полицейские до сих пор устанавливают личности погибших. Ряд вьетнамских семей сообщили о пропаже родственников, которые, возможно, были среди пассажиров грузовика.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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