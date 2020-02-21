Семь человек обвинили в гибели 39 нелегальных мигрантов в холодильнике

Во Вьетнаме предъявлены обвинения семерым членам группы, организовывавшей переправку нелегальных мигрантов, чьи тела были обнаружены в грузовике-холодильнике в Великобритании. Шестеро обвиняемых находятся под стражей, один объявлен в розыск.

Дело о гибели 39 вьетнамцев расследует полиция провинции Хатинь, передает Reuters. Семь человек обвиняются в организации и посредничестве в нелегальной миграции. Шестерых арестовали, установлено, что еще один преступник находится на территории Китая, он был объявлен в международный розыск.

Всего, по данным полиции, в Европу и Великобританию нелегально переправили 67 человек. Ранее британская полиция задержала троих подозреваемых.

Напомним, в конце октября в английском графстве Эссекс полицейские обнаружили тела 39 человек – 38 взрослых и одного подростка. По подозрению в непредумышленном убийстве был арестован водитель. Установлено, что температура в автоприцепе-холодильнике, где нашли трупы, опускалась до -20°С.

Ханой, Зоя Осколкова

Ханой. Другие новости 21.02.20

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