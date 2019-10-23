В Великобритании обнаружили 39 трупов в кузове грузовика

В английском графстве Эссекс полицейские обнаружили тела 39 человек в грузовике. По подозрению в убийстве арестован водитель. Полиция не выдвигает версий произошедшего до конца расследования. По мнению политиков, речь идет о торговле людьми.

Фура с трупами была припаркована в промышленной зоне городка Грейс, сообщает SkyNews. Установлено, что грузовик прибыл из Болгарии и въехал на территорию Великобритании в воскресенье, 20 октября.

Главный инспектор полиции Эссекса Эндрю Маринер сообщил, что правоохранители возвели заграждение вокруг фуры. По его словам, следователи устанавливают личности погибших, известно, что среди них есть как минимум один подросток. Не исключено, что идентификация потребует много времени.

По подозрению в убийстве полицейские арестовали 25-летнего водителя грузовика – жителя Северной Ирландии. Идет расследование, официальной версии произошедшего правоохранителями озвучено не было.

Предположительно, автомобиль прибыл из Болгарии и въехал в Великобританию в северном Уэльсе в субботу. Как сообщили в Ассоциации грузового транспорта (FTA), фура шла нетрадиционным маршрутом. По всей видимости, водитель выбирал пути объезда тех пунктов, где ранее были усилены меры безопасности, а грузовые автомобили там подвергаются проверкам. В результате фура из Болгарии шла на день дольше.

По мнению члена парламента от региона Таррок в Эссексе Джеки Дойл-Прайс, виноваты в произошедшем торговцы людьми. «Торговля людьми – подлый и опасный бизнес», – написала политик на своей странице в твиттере, она также выразила надежду, что убийцы понесут заслуженное наказание.

Глава Министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована трагедией. Она добавила, что полиция работает с сотрудниками иммиграционной службы.

Британский премьер-министр Борис Джонсон написал: «Я потрясен этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю обновления от Министерства внутренних дел и буду тесно сотрудничать с полицией Эссекса, мы выясним, что произошло».

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 23.10.19

Россия простила африканцам $20 млрд долгов. / Аппетит растет вовремя еды: Турция захотела дополнительные С-400. / Ученые опровергли пользу диеты против старости. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»