В грузовике во Франции нашли восемь нелегалов с обморожениями

Пограничники по Франции обнаружили восемь нелегальных мигрантов в грузовике-рефрижераторе. Фура направлялась в Великобританию.

Мигрантов нашли при досмотре в порту Кале, сообщает Le Parisien. Фура с холодильной камерой погружалась на паром, который следовал в Великобританию. В ней находилось восемь человек, в том числе четверо детей.

У нелегальных пассажиров диагностировали легкие обморожения, так как в рефрижераторе была температура семь градусов ниже нуля. Мигрантов доставили в больницу.

В связи с инцидентом французские правоохранители арестовала двоих водителей из Румынии.

На прошлой неделе 39 человек, в том числе один подросток, были найдены мертвыми в грузовике-рефрижераторе в английском графстве Эссекс. Установлено, что это граждане Китая. Люди могли погибнуть от переохлаждения. Внутри фуры была температура минус 25 градусов. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан водитель – 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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