Начальник костромской колонии попался на миллионной взятке

В Костромской области задержан начальник колонии №2 по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации областного полицейского главка, начальник исправительного учреждения договорился с бывшим заключенным о вознаграждении в размере более 1,1 миллиона рублей в обмен на смягчение условий содержания одному из осужденных и также обещал ходатайствовать об его условно-досрочном освобождении. Кроме того, подозреваемый помогал осужденным получать запрещенные к передаче продукты питания, мобильные телефоны и комплектующие к ним.

За оказанные привилегии начальник колонии получил денежные средства, а также дорогостоящие гаджеты – мобильный телефон и смарт-часы – на общую сумму в 587 тысяч рублей. Остальную часть взятки подозреваемый должен был получить после выполнения всех договоренностей.

Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кострома, служба информации РИА «Новый День»

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