90-летнего дедушку осудили за выращивание конопли для рыбалки

Жителя Рязанской области осудили за выращивание конопли. Обвиняемый утверждал, что использовал наркотик в качестве наживки при рыбной ловле.

Кусты конопли профессор Московского государственного университета геодезии и картографии посадил несколько десятков лет назад, пишет «Медиазона». «Раньше конопля росла везде из нее делали масло, и ткали одежду. Однако, он понимал, что уже давно хранить коноплю нельзя, это запрещено законом», – говорится в сообщении суда. Пенсионер свою вину признал.

Суд учел несколько факторов, поэтому вынес вердикт, предусматривающий наименее жесткое наказание. В частности, обвиняемый имеет первою группу инвалидности, а также был награжден за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Мужчина является почетным работником высшего профессионального образования РФ и положительно характеризуется по месту жительства.

В результате профессора приговорили к трем с половиной годам условно. Отмечается, что это уже вторая судимость пенсионера, ранее его уже приговаривали к условному сроку за выращивание и хранение кустов конопли.

Рязань, Служба информации РИА «Новый День»

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