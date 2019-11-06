Установлено имя подозреваемого в убийстве главы ингушского центра «Э» МВД

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата, застреленных во дворе дома в Москве.

Полиция разыскивает 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева. По предварительным данным, накануне подозреваемый уехал из российской столицы в Дагестан на рейсовом автобусе Москва – Хасавюрт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства при этом отметил, что убийца может скрываться на территории Ингушетии.

Убийство начальника центра «Э» МВД РФ по Ингушетии и его брата произошло 2 ноября на дворовой территории на улице академика Анохина в Москве. Неизвестный произвел в жертв не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия. Следственные органы возбудили уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Эльджаркиев возглавил ЦПЭ МВД Ингушетии летом 2018 года. Судя по данным источников, его убийство носит заказной характер и может быть связано с профессиональной деятельностью погибшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.19

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