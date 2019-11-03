Убийство главы ингушского центра по борьбе с экстремизмом МВД и его брата: СКР сообщил о прогрессе в расследовании

Уголовное дело об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата передано в центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, за первые несколько часов следователи «серьезно продвинулись» в работе по раскрытию преступления: намечены приоритетные версии, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к его совершению.

Как сообщал «Новый День», убийство произошло накануне на дворовой территории на улице академика Анохина в Москве. Неизвестный произвел в жертв не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия.Следственными органами возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Эльджаркиев возглавил ЦПЭ Ингушетии летом 2018 года. Судя по данным источников, его убийство носит заказной характер и может быть связано с профессиональной деятельностью погибшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.19

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