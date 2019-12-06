Силовики задержали причастных к покушению и убийству главы ингушского центра «Э» МВД

Следственный комитет сообщил о задержании членов преступной группы, которая совершила нападение, а затем убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Спецоперация проходила в Москве и Ингушетии. Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе лидер ОПГ Хасан Полонкоев. СКР опубликовал кадры с места событий.

Обыски по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева

«В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным источника, Полонкоев является известным в республике бизнесменом, он – владелец сети АЗС, передает РИА «Новости».

Убийство начальника центра «Э» МВД РФ по Ингушетии и его брата произошло 2 ноября в Москве. Неизвестный произвел в жертв не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия. Следственные органы возбудили уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Убитый Ибрагим Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения. Нападение было совершено 12 января, когда он в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от пограничного поста между республиками. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала «Лада Гранта», из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата. Тогда Эльджаркиев не пострадал, ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 06.12.19

Участнику июльской протестной акции Емельянову дали условный срок. / На выходные в Кургане без воды останутся почти 80 домов. / Юрий Чайка инициировал служебную проверку в отношении зама свердловского прокурора. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»