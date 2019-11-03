Громкое убийство в Москве: застрелены начальник ингушского центра по борьбе с экстремизмом МВД и его брат

В Москве совершено громкое убийство: застрелены начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия.

В ведомстве уточнили, что убийство произошло накануне на дворовой территории на улице академика Анохина. Следственными органами возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании, ход которого поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого.

По информации источника «Интерфакса», в распоряжении следствия имеется запись с камеры видеонаблюдения, установленной над входом в подъезд, напротив которого было совершено двойное убийство. На кадрах видно, что убийца пришел пешком, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову. Стрелявший, который был одет в красную куртку с черными полосками по бокам, темные штаны и шапку, бегом покинул место преступления.

Предположительно убийца стрелял из пистолета Макарова. На месте найдены гильзы от патронов калибра 9 мм. В то же время, как сообщается, разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник.

Как отмечает «Интерфакс», убитый Ибрагим Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения. Нападение было совершено 12 января, когда он в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от пограничного поста между республиками. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала «Лада Гранта», из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.

Тогда Эльджаркиев не пострадал, ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался. Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия.

Эльджаркиев возглавил ЦПЭ Ингушетии летом 2018 года. ТАСС со ссылкой на источники в СК уточняет, что убийство было тщательно спланировано, носит заказной характер и может быть связано с профессиональной деятельностью погибшего. По данным источника агентства в правоохранительных органах, на причастность к преступлению проверяются девять человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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