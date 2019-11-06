Депутат-единоросс получил 5 лет колонии за хищение у барнаульцев 43 млн рублей

Суд вынес приговор депутату Алтайского краевого законодательного собрания от «Единой России» Андрею Волкову. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в присвоении и растрате совершенных группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

Установлено, что с 2012 по 2016 годы Волков, являясь учредителем управляющей компании «Прогресс Плюс» в Барнауле, действуя совместно с директором этой организации, присваивал денежные средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые те перечисляли в счет оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций.

Как писал «Новый День», злоумышленники переводили деньги по подложным документам на счета подконтрольных УК аффилированных компаний, после чего обналичивали их. За три с половиной года директор и учредитель управляющей компании похитили более 43 млн рублей. При этом распределением похищенных денег занимался непосредственно Волков.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия директор управляющей компании полностью признала вину и заключила досудебное соглашение. В связи с этим уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Кроме того, суд удовлетворил требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного ущерба. Депутат вины не признал. На его имущество наложен арест. Приговором суда Волкову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 300 тыс. рублей и лишением права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. Осужденный взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Барнаул, Иван Гридин

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