Депутат от «Единой России» попалась на хищении свыше 16 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержана муниципальный депутат от «Единой России», замдиректора комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Красносельского района Галина Ившина по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством социальных работников и хищении их зарплаты. Сумма ущерба превысила 16 млн рублей. Сейчас решает вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщает управление СК РФ по северной столице. Стоит отметить, что Ившина ранее находилась на лечении и следственные действия с ней не проводились.

По версии следствия, Ивишина вместе с неустановленными заведующими отделений социального обслуживания на дому (ОСОД) похитила более 16 млн 200 тыс. рублей. Эти деньги были начислены в качестве зарплаты фиктивным социальным работникам, якобы оказывавшим социальную помощь на дому. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Фигурантами дела, помимо Галины Ившиной, являются ее сын Станислав Ившин и заведующая одного из ОСОД Ирина Эймбке. По данным следствия, Ившин-младший подыскивал лиц для фиктивного трудоустройства, а Эймбке являлась доверенным лицом Ившиной и принимала деньги от других заведующих отделениями. В настоящее время решается вопрос о предъявлении соучастникам обвинения, отметили в СК СКР по Петербургу.

По информации объединенной пресс-службы судов северной столицы, накануне Красносельский районный суд санкционировал арест Ившина до 10 апреля, Эймбке продлили срок задержания на 72 часа.

Замдиректора КЦСОН Ившина является депутатом от «Единой России» в муниципальном округе Юго-Запад. С 1990 года она работает в органах соцзащиты Красносельского района Петербурга, имеет госнаграды, следует из информации на сайте партии власти.

Санкт-Петербург, Наталья Аникина

Санкт-Петербург. Другие новости 14.02.20

Нетабачному снюсу готовят акциз: в Госдуму внесен законопроект. / Реформа Конституции: глава ЦИК раскрыла особенности народного голосования. / В Госдуме объявили войну заместительной терапии для наркоманов и участникам «нежелательных» акций за границей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»