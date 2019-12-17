Депутат-единоросс попалась на афере с деньгами «Газпрома» – похищено более 20 млн рублей

Депутат Заксобрания Ленинградской области из фракции «Единая Россия» Елена Маханек задержана по делу о хищении средств у ОАО «Газпром газораспределение» («дочка» «Газпрома»), сообщает Следственный комитет РФ. Среди других фигурантов уголовного дела – бывший вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль.

По версии следствия, Коваль, будучи замгендиректора по капстроительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение», вместе с возглавляющей ООО «Блок-Монолит» Маханек, а также гендиректором ООО «Межрегионстрой» Александром Шульгой решили похитить деньги «Газпром газораспределения».

В декабре 2013 года Коваль от лица заказчика – ОАО «Газпром газораспределение» – заключил два договора подряда с Шульгой на общую сумму более 70 млн рублей на строительство объектов газового хозяйства в Вологодской области. При этом Коваль, Шульга и Маханек не собирались оплачивать эти работы, введя руководство заказчика в заблуждение относительно планов своевременно и в полном объеме выполнить работы подрядчиком.

Как отмечает СКР, с декабря 2013 года по апрель 2015 года на счет подрядчика за якобы выполненные работы было перечислено более 53 млн рублей. Впоследствии эти деньги по указанию Коваля была перечислены на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге.

«Таким образом в результате действий соучастников был нанесен ущерб ОАО «Газпром газораспределение», дочернего общества ПАО «Газпром» в размере не менее 21 млн рублей», – отмечается в сообщении СКР. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Маханек задержали 17 декабре в Санкт-Петербурге. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. Шульга и Коваль находятся под подпиской о невыезде. Следователи проверяют информацию о совершении подельниками других аналогичных преступлений.

Согласно данным на сайте Законодательного собрания Ленобласти, Маханек в сентябре 2016 года была избрана депутатом регионального парламента от партии «Единая Россия». Она входит во фракцию партии и в состав трех постоянных комиссий заксобрания. Является членом политсовета Лужского местного отделения ЕР. Награждена почетным знаком «Строительная слава», почетной грамотой заксобрания и медалью Святого первоверховного апостола Петра в благословение за усердные труды во славу святой церкви.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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