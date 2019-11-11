В Забайкалье мужчина зарезал двух женщин и ранил годовалого сына

Житель Забайкальского края подозревается в убийстве своей сожительницы и ее сестры. Кроме того, мужчина пытался зарезать маленького сына.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, поножовщина произошла в Агинском районе 2 ноября. Пьяный мужчина во время ссоры дважды ударил ножом свою гражданскую жену, а также нанес смертельный удар ее 51-летней сестре и пытался зарезать годовалого сына.

«После совершения преступления злоумышленник попытался покончить с собой, однако родственники помешали ему сделать это», – уточнили в пресс-службе СКР.

Женщины погибли на месте происшествия, ребенка госпитализировали. В настоящее время состояние малыша медики оценивают как стабильное.

Мужчину арестовали. Ему предстоит пройти судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи направили документы в органы опеки Агинского района для решения вопроса о дальнейшей судьбе выжившего мальчика.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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