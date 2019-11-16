В Благовещенске отправили под арест главу ЧОПа, охранявшего колледж, в котором произошла стрельба

Благовещенский городской суд отправил под арест руководителя частного предприятия, охраняющего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства.

Как уже сообщал «Новый День», главе ЧОПа инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, гендиректор «Сириус-А» допустил к работе по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека без разрешения на охранную деятельность. Это привело к тому, что 19-летний студент четвертого курса пронес в здание учебного заведения охотничье оружие и устроил стрельбу. В результате один студент погиб и трое пострадали, а стрелок покончил с собой. По предварительным данным правоохранителей, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.

С ходатайством об аресте генерального директора частной охранной организации «Сириус – А» выступило следствие.

В обоснование ходатайства следствие отметило, что мужчина обвиняется в тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться, пишет «Интерфакс». Прокуратура ходатайство следствия поддержала, отметив, после выступления адвоката, что в дальнейшем может быть избрана другая мера пресечения.

В свою очередь, адвокат обвиняемого считает, что состава преступления в действиях его подзащитного нет. Он просил учесть характеристики своего клиента, который является ветераном боевых действий, бывшим сотрудником полиции, имеющим выслугу в органах МВД 23 года.

Адвокат также отметил, что в день ЧП обвиняемый покинул медицинское учреждение и прибыл в колледж, что показывает, по мнению адвоката, желание подзащитного сотрудничать со следствием.

Тем не менее, суд ходатайство следователей удовлетворил и избрал главе ЧОПа меру пресечение в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 14 января 2010 года.

Москва, Игорь Юров

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