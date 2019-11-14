«В группе его гнобили», – открывший стрельбу в колледже студент подвергался издевательствам В Благовещенск едут следователи из Москвы

Разобраться в мотивах студента, который расстрелял из ружья учащихся колледжа в Благовещенске, помогут следователи из центрального аппарата СКР. Тем временем, однокурсники парня предположили, что расправа могла стать ответом на издевательства со стороны сверстников, а также местью за девушку.

Председатель СК России направил в Благовещенск криминалистов центрального аппарата ведомства. Им предстоит оказать практическую помощь в расследовании преступления, проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины произошедшего.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших и пообещал, что семьям будет оказана помощь и поддержка.

По данным областного Минздрава, в больницах остаются трое пострадавших, у всех множественные огнестрельные ранения. Двое находятся в Амурской областной детской клинической больнице – один в тяжелом состоянии, прооперирован, находится в реанимации, у второго – состояние средней тяжести, он в данный момент в операционной, затем будет переведен в отделение политравмы. Третий раненый – в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное.

В Министерстве образования и науки Амурской области отметили, что корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. По словам и.о. заместителя министра образования и науки Амурской области Михаила Захарова, завтра образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме.

По версии полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками. Студенты, знавшие нападавшего, утверждают, что он подвергался издевательствам в своем учебном заведении. «В группе его гнобили... Перестрелку он начал на улице», – рассказал РИА «Новости» учащийся соседнего аграрного колледжа

Телеграмм-канал Baza сообщает, что студента выгнали из аудитории за опоздание. Он вернулся с ружьем Иж-81, которое пронес в учебное заведение под одеждой. Начал курить прямо в коридоре учебного заведения, а когда ему сделали замечание – достал оружие и открыл огонь.

Кроме того, по словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки. Однокурсники сообщили, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа. «Узнав о случившемся, Данил пришел в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему», – пишет Mash.

Инцидент в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошел в 11 часов по местному времени. По информации СКР, 19-летний учащийся, совершил убийство одногруппника и ранил троих студентов из зарегистрированного за ним ружья. Нападавший покончил с собой. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День

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