«Ни с кем не конфликтовал»: Минпросвещения рассказало о стрелке из Благовещенска и охране колледжа (ВИДЕО)

Министерство просвещения России прокомментировало стрельбу в колледже Благовещенска. По информации ведомства, напавший на одногруппников 19-летний студент ранее не участвовал в конфликтах в стенах учебного заведения и не был замечен в асоциальном поведении. В министерстве отметили, что находятся на постоянной связи с Благовещенском. На месте инцидента работают полиция и следователи, ведется проверка организации охраны и систем безопасности в колледже, добавили в Минпросвещения.

Первый замминистра просвещения Павел Зенькович, в свою очередь, заявил, что Минпросвешения будет принимать решения о целесообразности изменения охраны колледжей после завершения расследования сегодняшнего происшествия. При этом он подчеркнул, что «для нас важно работать на предупреждение, не превращать каждое учебное заведение в крепость» (цитата по РИА «Новости»).

Тем временем директор Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить частное охранное предприятие (ЧОП), сотрудники которого осуществляли охрану учебного заведения. Для этого в Благовещенск направлены сотрудники Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии.

Известно, что стрелок беспрепятственно пронес ружье в здание колледжа. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на сотрудника СКР на месте инцидента, вход в учебное учреждение не был оборудован металлоискателем. В то же время студенты сообщили в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что зачастую учебное заведение охранял только один человек пенсионного возраста, который даже не проверял студенческие билеты. «Охранник постоянно пропускал без пропусков и не обращал внимания, свободно мог зайти любой посторонний человек», – рассказал один из собеседников радиостанции.

Ранее глава Следственного комитета Александр Быстрыкин поручил проверить организацию системы охраны в колледже. По данным СМИ, следователи уже допрашивают гендиректора ЧОП «Сириус-а», который обеспечивал безопасность на территории учебного заведения.

Следственный комитет опубликовал видео с места инцидента в колледже в Благовещенске. На кадрах видно, как следователи собирают вещдоки в учебной аудитории, где произошла стрельба.

Работа следователей на месте ЧП в благовещенском колледже

Инцидент в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошел в 11:00 по местному времени. По информации СКР, 19-летний учащийся, совершил убийство одногруппника и ранил троих студентов из зарегистрированного за ним ружья. Нападавший покончил с собой. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По информации регионального полицейского главка, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками.

Занятия в колледже возобновятся 15 ноября, говорится в сообщении регионального правительства. Студентам и преподавателям будет оказана психологическая помощь.

Москва, Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Благовещенск. Другие новости 14.11.19

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