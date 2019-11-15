Предъявлено обвинение директору охранявшего благовещенский колледж ЧОПа

Следствие предъявило обвинение гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» после стрельбы в благовещенском колледже. Главе ЧОПа инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу руководителя ЧОПа.

По версии следствия, гендиректор «Сириус-А» допустил к работе по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека без разрешения на охранную деятельность. Это привело к тому, что накануне 19-летний студент четвертого курса пронес в здание учебного заведения охотничье оружие и устроил стрельбу. В результате один студент погиб и трое пострадали, а стрелок покончил с собой. По предварительным данным правоохранителей, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.

После стрельбы СКР возбудил три уголовных дела – об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили, что в здании колледжа отсутствовал рамочный металлодетектор, а у охранника не было разрешения на эту работу. Охранника и гендиректора ЧОПа задержали.

Москва, Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Благовещенск. Другие новости 15.11.19

После прорыва дамб на золотом прииске возбудили дело о загрязнении реки. / Асад: США мешают переговорам Дамаска с курдами. / В Надыме из-за инфекции дети не могут ходить в школу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»