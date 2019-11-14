После стрельбы в колледже Благовещенска возбудили еще два уголовных дела

Расследование после стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства привело к возбуждению еще двух уголовных дел. Следователи установили, что охрана учебного заведения осуществлялась не должным образом.

Одно уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Фигурантами стали сотрудники частной охранной организации «Сириус-А».

Известно, что стрелок беспрепятственно пронес ружье, спрятав его под куртку. В корпусе учебного заведения, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор. «В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса», – отметили в пресс-службе СКР

Сами студенты сообщили, что зачастую вход в колледж охранял только один человек пенсионного возраста, который даже не проверял студенческие билеты. «Охранник постоянно пропускал без пропусков и не обращал внимания, свободно мог зайти любой посторонний человек», – рассказал один из собеседников радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц колледжа по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошел в 11:00 по местному времени. По информации СКР, 19-летний учащийся, совершил убийство одногруппника и ранил троих студентов из зарегистрированного за ним ружья. Нападавший покончил с собой. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По информации регионального полицейского главка, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День

Благовещенск. Другие новости 14.11.19

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