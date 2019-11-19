После стрельбы в колледже Благовещенска проверят всех вооруженных студентов

Власти Амурской области предприняли ряд мер для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях после стрельбы в колледже Благовещенска. Кроме того, предлагается проверить все студентов, которые имеют разрешение на оружие, а также внедрить систему тьюторства.

Ситуацию с безопасностью в институтах, колледжах и школах обсудили на совещании у губернатора. Предложения вносят представители силовых ведомств, правоохранительных органов и профильных министерств. «Так полицией совместно с Росгвардией прорабатывается комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия именно из числа учащихся заведений среднего и высшего образования», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также на совещании речь шла о том, чтобы передать охрану колледжей и высших образовательных учреждений от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии.

Помимо этого, глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить систему тьюторства. «Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии», – говорится в сообщении. При этом тьюторы будут не в структуре образовательных учреждений, чтобы видеть ситуацию «со стороны»

Инцидент в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошел 14 ноября. По информации СКР, 19-летний учащийся, совершил убийство одногруппника и ранил троих студентов из зарегистрированного за ним ружья. Нападавший покончил с собой. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По информации регионального полицейского главка, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками. Благовещенский городской суд отправил под арест руководителя ЧОП за то, что он допустил к работе по охране здания человека без разрешения на охранную деятельность.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 18.11.19

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