В колледже Благовещенска студент расстрелял учащихся

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент открыл огонь из ружья. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию по ЧС.

Инцидент произошел в 11 часов по местному времени. По информации СКР, 19-летний учащийся, совершил убийство одногруппника и ранил троих студентов 17, 19 и 20 лет из зарегистрированного за ним ружья. Пострадавшие доставлены в больницу. Нападавший покончил с собой.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). «В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления», – сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

В МВД уточнили, что первыми из правоохранителей на место происшествия прибыл наряд ДПС ГИБДД, находящийся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко – Красноармейской. К стражам порядка подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже.

Когда полицейские вошли в здание, то увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, они открыли ответный огонь. «В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции, злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа», – говорится в сообщении на сайте управления МВД по Амурской области.

Причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками.

Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в городе. Градоначальник и его заместитель выехали на место происшествия.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День

Благовещенск. Другие новости 13.11.19

«Три миллиона в день! И непонятно – за что»: депутаты Госдумы в шоке от выплат топ-менеджерам госкорпораций. / Глава ПФР признал: пенсионная реформа не принесла экономии. / Миллиарды рублей уйдут в ВЭБ: Госдума «со скрипом» поддержала поправки в бюджет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»