В Кузбассе «черные» риелторы получили 27,5 лет колонии на двоих

В Кузбассе суд с участием присяжных заседателей вынес приговора 45- и 42-летнему жителям Ленинска-Кузнецкого, сообщала в пресс-службе СКР. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве, убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, покушении на мошенничество в особо крупном размере, краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (ч.1 ст.105, пп.«ж», «з» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, п.«а» ч.3 ст.158, пп.«а», «в» ч.2 ст.158 УК РФ).

Установлено, что в ноябре 2014 года 34-летний местный житель предложил знакомому завладеть квартирой и автомобилем двоюродной сестры, которая проживала одна. Тот согласился, при этом женщину они договорились убить. Помочь реализовать задуманное подельники попросили 3 местных жителей.

Четко распределив роли, действуя согласно намеченному плану, подсудимые подкараулили жертву возле подъезда. Один из молодых людей, представившись сотрудником полиции, предложил женщине пройти в машину поговорить о бывшем сожителе. Она согласилась. В автомобиле ей надели наручники, после этого один из злоумышленников задушил потерпевшую, ее тело они закопали на обочине автодороги.

Затем фигуранты дела похитили из квартиры убитой документы на недвижимость, компьютерную технику, также завладели ее автомобилем. Затем выставили имущество на продажу. Покупатель на квартиру нашелся быстро, директор агентства недвижимости, в которое обратились фигуранты дела, решила приобрести ее для себя. Ожидая документального оформления сделки, она случайно обнаружила в одной из социальных сетей информацию о безвестном исчезновении женщины, в анкетных данных которой узнала владелицу приобретаемой ею квартиры.

О странном совпадении она сообщила в правоохранительные органы. Благодаря грамотной работе следователей и сотрудников уголовного розыска преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки, а его участники были установлены и задержаны. 44-летний подсудимый показал, где они закопали тело убитой жертвы.

Также было установлено, что мужчина, предложивший преступную схему, был убит своими же подельниками. Так, между инициатором преступления и 45-летним подельником произошел словесный конфликт, в ходе которого последний, разозлившись, задушил потерпевшего. Тело он вывез на заброшенный шлаковый отвал одной из шахт. В ходе следствия один из участников преступления – 44-летний задержанный – покончил с собой.

Присяжные заседатели признали мужчин виновными. На основании их вердикта приговором суда 45-летнему мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, 42-летнему – 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

В отношении 55-летнего подсудимого, который участвовал в укрывательстве преступлений, судом уголовное преследование прекращено за истечением сроков давности.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 21.11.19

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