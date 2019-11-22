«Нес пакет с останками»: в Кузбассе задержали расчленителя

В Кемеровской области задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. Мужчина нес пакет с частями тела женщины к мусорке.

Житель поселка Бачатский обнаружил человеческие останки в мусорном контейнере, о страшной находке он сообщил в полицию. «На место прибыл участковый уполномоченный, который до приезда следственно-оперативной группы обеспечивал охрану места обнаружения фрагментов тела», – сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Вскоре полицейский заметил нетрезвого местного жителя, который направлялся к мусорке. Полицейский остановил мужчину, выяснилось, что у того в пакете находились части тела женщины. Подозреваемого задержали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи выяснили, что пара несколько дней распивала спиртные напитки. Во время ссоры мужчина ударил женщину по голове, от чего она скончалась. Чтобы избавиться от трупа, убийца решил его расчленить и выбросить, как бытовой мусор.

Со следствием подозреваемый не сотрудничает. «В ближайшее время задержанному будет назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая», – добавили в СУ СКР по Кемеровской области. Расследование продолжается.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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