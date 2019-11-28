В Норильске двое подростков забили насмерть мужчину

В Норильске возбуждено уголовное дело по факту убийства в квартире одной из многоэтажек 41-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, по подозрению в этом особо тяжком преступлении силовики задержали двух подростков 15-ти и 16-ти лет. Под тяжестью улик они признались в содеянном.

По предварительным данным, убийство они совершили вечером 25 ноября, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Они незаконно проникли в квартиру к жителю Норильска, к которому испытывали личные неприязненные отношения. Они жестоко избили его руками, ногами и предметами мебели. В результате полученных травм мужчина скончался.

Благодаря грамотным действиям следователей злоумышленников удалось задержать в короткие сроки. Решается вопрос о заключении их под стражу. Следователи добыли неопровержимые доказательства причастности подростков к убийству. Расследование уголовного дела продолжается.

Норильск, Иван Гридин

Норильск. Другие новости 28.11.19

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