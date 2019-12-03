В пяти регионах России раскрыли группировку наркоторговцев

Полиция задержала 14 участников организованной группы, изготавливавшей и распространявшей наркотики. Наркоторговцы действовали в пяти регионах страны.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, роли каждого участника преступного сообщества были четко распределены. В криминальную группировку входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и кадровик, отвечающий за подбор персонала.

Прием заказов осуществлялся через мессенджеры. Кладовщики закладывали в тайники, расположенные на территории Московской области. Курьеры забирали товар и развозили в другие субъекты. Известно, что наркотики доставляли в Нижегородскую, Рязанскую, Челябинскую области, а также распространяли в Москве и Посмосковье.

В Нижнем Новгороде оперативники задержали курьера, который ехал на машине без номеров. В багажнике автомобиля обнаружили дренажный насос, внутри которого находился пакет с порошкообразным веществом массой около килограмма, как показала экспертиза, это был метилэфедрон. Кроме того, в Нижегородской области по различным адресам задержаны еще двое курьеров, у которых находилось около четырех килограммов наркотиков.

В общей сложности полицейские арестовали 14 человек. Из незаконного оборота оперативниками изъято более 25 кг запрещенных веществ.

Уголовные дела возбуждены по фактам организации преступного сообщества, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также покушение на преступление. Все расследования были объединены в одно дело и находятся в производстве следственной части ГУ МВД России по Нижегородской области.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.19

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