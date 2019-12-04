Бывший врио начальника УФМС по Алтаю получил 7 лет «строгача»

Суд вынес приговор бывшему врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александру Жданову. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняли во крупном взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Доказано, что с декабря 2014 по декабрь 2016 года Жданов получил от директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Музалевского взятку в виде денег и икон. За мзду Жданов давал указания подчиненным направлять заказчиков миграционных услуг исключительно в филиал и организации, подконтрольные Музалевскому, а также совершал другие должностные нарушения.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. В мае 2018 года суд вынес приговор Музалевскому, которого обвиняли в мошенничестве. Он получил 3 года лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали 1,7 млн рублей.

Жданов своей вины не признал. С учетом собранных следователями доказательств суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет и лишением специального звания – полковник внутренней службы. Кроме того, его обязали выплатить штраф 1,5 млн рублей в доход государства.

Барнаул, Иван Гридин

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