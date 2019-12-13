В Москве схватили банду игиловцев, готовивших теракты

В ходе совместной операции ФСБ и МВД в Москве задержаны 5 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское госудаства», готовивших теракты. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Среди задержанных два гражданина России и трое уроженцев стран Центральной Азии. По информации спецслужбы, исламисты планировали террористические акты.

Во время обыска у задержанных изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ (запрещена в РФ). Также у них нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Оружие подозреваемые хранили в специально оборудованном схроне.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фигуранты по решению суда заключены под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.19

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