В Забайкалье повязали 18-летних убийц-расчленителей подростка

В Забайкалье по обвинению в убийстве с последующим расчленением тела задержали двух 18-летних жителей Агинского района. Как установили следователи, убийство произошло 11 декабря в поселке Агинское после ссоры между тремя приятелями.

Как сообщили в пресс-службе СКР, 18-летние товарищи избили 17-летнего знакомого и увезли его в лес, где по очереди многократно пырнули его ножом и уехали. На следующий день злоумышленники приехали к месту убийства с топором и расчленили тело. Чтобы скрыть преступление они спрятали части трупа в нескольких местах.

Следователям достаточно быстро установить вероятных убийц. Они были задержаны и заключены под стражу. Юноши признались в убийстве и показали, где спрятали части тела. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

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