Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за атаку на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение 31 декабря на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщает ресурс SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в интернете.

В заявлении боевиков утверждается, что в результате нападение погибли двое полицейских. По официальным данным МВД РФ, погиб один полицейский, еще двое получили ранения.

Нападение произошло на въезде в город Магас. Преступники на автомобиле сбили полицейского, который стоял у дороги. Затем они вышли из машины, вооружившись ножами, накинулись на экипаж ДПС.

Один из нападавших был убит, второй получил ранения и был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских (ст. 317 УК РФ).

У погибшего полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

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