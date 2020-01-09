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Четверг, 9 января 2020, 11:35 мск

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В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве

В Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти от множественных телесных повреждений 43-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе СКР, бригада скорой помощи доставила женщину из одного из домов, расположенных в Советском округе города. Но несмотря на усилия медиков, женщина скончалась в больнице. Дело возбуждено по статье «убийство» (ст.105 УК РФ).

Следователи установили, что к преступлению причастны 15-летняя дочь погибшей и ее 18-летний друг. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей, им предъявлено обвинение. По версии следствия, в ночь на 31 декабря между женщиной, ее 15-летней дочерью и 18-летним юношей произошел конфликт. В результате молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь – множество ударов молотком и ножом по голове и телу. Потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но в больнице женщина скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 09.01.20

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