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Понедельник, 13 января 2020, 17:05 мск

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Под Барнаулом мужчина застрелил двоих и сжег тела в автомобиле

Фото: СКР

В Алтайском крае следователи задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух жителей Барнаула мужчину. Как рассказали в пресс-службе СКР, днем 10 января вблизи поселка Затон был обнаружен сожжённый автомобиль, в котором находились обгоревшие тела двух человек.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье «умышленное убийство двух лиц» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Подозреваемый – 35-летний житель села Бобровка Первомайского района – был задержан.

По предварительным данным, жители Барнаула приехали в гости к знакомому в село Бобровка на личном автомобиле. У них возник конфликт с хозяином дома, в ходе которого последний застрелил обоих. Тела он переложил в автомобиль, вывез в поселок Затон и поджег машину.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

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