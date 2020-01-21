В Саратовской области вынесен приговор двум мужчинам и женщине, которых обвиняли в бандитизме, незаконном обороте оружия и боеприпасов, изготовлении взрывных устройств, разбойных нападениях, убийствах, умышленном уничтожении чужого имущества, покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе (ч.1, 2 ст.209, ч.3 ст. 222, ч.3 ст.222.1, ч.3 ст.223.1, ч.3 ст.35, ч.2 ст.167, пп.«а»,«ж»,«з» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, пп.«а», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч 4 ст.159, пп.«а», «б», «в» ч.4 ст.162, ч.3 ст.35 – ч.3 ст. 306 УК РФ).

Саратовский суд отправил за решетку банду разбойников-убийц

Как сообщили в пресс-службе СКР, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд вынес приговор 41-летнему Алексею Клусову, 33-летнему Михаилу Силенко, 43-летней Юлии Быстровой. В суде доказано, что банда, созданная Романом Силенко 1963 года рождения и Алексеем Клусовым действовала на территории Саратовской области с июня 2014 по 21 марта 2018 года. В 2015 году в банду вошла Юлия Быстрова, а в 2016 году – Михаил Силенко. Во время предварительного следствия Роман Силенко скончался.

Бандиты имели на вооружении огнестрельное оружие и взрывные устройства. За время преступной деятельности банды ее члены убили четырех человек, а также покушались на жизни еще шестерых.

Так, например, 12 октября 2015 года участники банды, за исключением Михаила Силенко, напали в Волжском районе Саратова на 31-летнего местного жителя. В ходе атаки Алексей Клусов застрелил мужчину.

В ночь на 21 июля 2016 года все участники банды, находясь в одном из гаражных кооперативов в Ленинском районе Саратова, напали на 35-летнего мужчину и его 33-летнюю супругу, в ходе которого Алексей Клусов и Роман Силенко расстреляли чету. Супруги погибли на месте.

Вечером 24 октября 2017 года в том же районе города все участники банды напали на 55-летнего предпринимателя, в ходе которого Клусов несколько раз выстрелил в бизнесмена и убил его. После этого бандиты выдвинули по телефону родственникам и знакомым убитого требование выплатить денежное вознаграждение в обмен на информацию об убийцах.

Близкие погибшего сообщили об этом в правоохранительные органы. Полицейские и росгвардейцы подготовились к встрече с бандитами. Вечером 21 марта 2018 года правоохранители прибыли в оговоренное место вблизи села Красный Яр Энгельсского района. Однако бандиты на встречу не явились. Полицейские обнаружили там ноутбук, который взорвался, как только они приблизились к нему. Один из полицейских получил тяжелые ранения, а его коллега из Росгвардии – ранения средней тяжести.

Суд приговорил Клусова к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, Силенко – в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, Быстровой – в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 21.01.20

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