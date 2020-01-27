Житель Комсомольска-на-Амуре бросил сыновей в Шереметьево

В Московском аэропорту «Шереметьево» мужчина оставил двоих мальчиков. При них были документы и записка от отца, в которой он говорил, что не может воспитывать сыновей из-за финансовых трудностей, но собирается их позже забрать.

Мальчиков 2011 и 2014 годов рождения обнаружили в воскресенье. Они прилетели с отцом из Хабаровска. Правоохранители выяснили, что дети жили в Комсомольске-на-Амуре, старший посещал школу, младший – детский сад. Семья не состояла на учете как неблагополучная, сообщили РИА «Новости» в администрации города. Полиция установила личность главы семейства, но найти его пока не удалось.

Воспитанием детей занимался отец, который ездил на заработки вахтовым методом. Мать не живет с сыновьями. Ранее в отношении нее рассматривался протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока мать выходила за хлебом в магазин. Женщина получила предупреждение.

По данным прокуратуры, в настоящий момент дети находятся в одной из подмосковных больниц. Решается вопрос об отправке мальчиков в Хабаровский край. Уполномоченная по правам ребенка Виктория Трегубенко заявила, что малышей определят в детский дом, так как не нашлось родственников, которые бы забрали брошенных детей.

Позже Трегубенко сообщила, что вышла на связь мать мальчиков. Женщина заявила, что не знала о сложившейся ситуации, она не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Не исключено, что мальчики вернутся к матери, отметила детский омбудсмен.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.20

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