Отец брошенных в аэропорту мальчиков сдался полиции

Виктор Гаврилов, бросивший своих сыновей в аэропорту «Шереметьево», сам явился к следователям. Тем временем, органы опеки должны решить, отдать детей их матери Ольге Пушкаревой, заявившей о систематических избиениях бывшим мужем, или лишить экс-супругов родительских прав.

Гаврилов сдался полиции в городе Батайске в Ростовской области, куда он уехал после того, как оставил детей в Москве, сообщает пресс-служба СКР. В настоящее время следователи опрашивают отца мальчиков. В отношении него возбуждено дело об оставлении несовершеннолетних в опасности.

Ранее нашлась мать детей. Она заявила, что готова забрать сыновей. У женщины новая семья. При этом Пушкарева добавила, что именно бывший муж не давал ей общаться с детьми. Когда они жили вместе, супруг неоднократно поднимал на нее руку и даже напал на нее с ножом. Женщина сообщила, что Гаврилов избивал и детей. Она не знает, почему мировой суд и комиссия по делам несовершеннолетних оставили сыновей ее бывшему мужу, передает телеканал «360». О брошенных в аэропорту детях мать узнала из социальных сетей.

В настоящее время органы опеки решают, с кем останутся дети. Региональные власти обещали помочь вернуть сыновей Пушкаревой, которая живет в Хабаровске с новым мужем и находится в больнице на седьмом месяце беременности. Сама женщина заявила, что также рассматривается вопрос о лишении ее и отца мальчиков родительских прав.

Напомним, 26 января житель Комсомольска-на-Амуре оставил в Шереметьево двух сыновей пяти и семи лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег и он заберет сыновей позже. При себе у детей были все документы, копия паспорта отца и школьные дневники. Семья не состояла на учете как неблагополучная.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 28.01.20

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