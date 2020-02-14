Брошенных отцом в Шереметьево детей передали матери

Двух мальчиков, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, передали родной матери. Ранее дети находились у бабушки, а их отца задержали по подозрению в совершении трех преступлений.

«Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней», – рассказали РИА «Новости» в министерстве образования Хабаровского края. Мальчики посещают школу и детский сад, где с ними будут работать штатные психологи.

26 января Виктор Гаврилов оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей пяти и восьми лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег и он заберет сыновей позже. При себе у детей были все документы и копия паспорта отца. Позже папа мальчиков сам пришел к следователям, где рассказал причины своего поступка. У матери мальчиков сейчас новая семья, женщина не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

Детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, на которую оформили временную опеку. Затем стало известно, что отец мальчиков звонил их бабушке и угрожал. Женщина написала заявление в полицию. Гаврилова задержали в Хабаровске, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), пп. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Также следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Все эти дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 13.02.20

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