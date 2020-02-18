Мать брошенных в аэропорту Шереметьево мальчиков подала в суд на их отца

Мать оставленных в аэропорту Шереметьево детей, подала в суд на их отца. Она требует ограничить его родительские права. Об этом сообщили в отделе опеки и попечительства министерства образования и науки Хабаровского края.

Ограничение родительских прав – это временное отстранение от выполнения родительских обязанностей. Обычно такая мера принимается судом на шесть месяцев, пояснили РИА «Новости» чиновники. В том случае, если поведение родителя изменится в лучшую сторону, ограничение может быть снято.

26 января Виктор Гаврилов оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей пяти и восьми лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег и он заберет сыновей позже. При себе у детей были все документы и копия паспорта отца. Позже папа мальчиков сам пришел к следователям, где рассказал причины своего поступка. У матери мальчиков сейчас новая семья, женщина не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

Детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, на которую оформили временную опеку. Затем стало известно, что отец мальчиков звонил их бабушке и угрожал. Женщина написала заявление в полицию. Гаврилова задержали в Хабаровске, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), пп. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Позже детей передали матери.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 17.02.20

«Экзотическая схема»: власть ищет рычаги поднять доходы населения и безболезненно обеспечить трансфер. / Совет Госдумы продлил срок принятия поправок к Конституции. / На Дальнем Востоке пришлось эвакуировать из детских садов несколько тысяч детей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»