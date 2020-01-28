«Ждите меня, пожалуйста»: отец, бросивший детей в «Шереметьево», зачитал в СКР извинения перед сыновьями

Бросивший двоих своих детей в московском аэропорту «Шереметьево» Виктор Гаврилов извинился и попросил ждать его, выразив надежду скоро увидеться. Видео опубликовано на канале Следственного комитета в YouTube. В соцсетях пользователи уже отметили, что Гаврилов текст извинений перед собственными сыновьями читает по бумажке.

В минутном ролике мужчина говорит, что хотел бы попросить прощения у своих любимых сыновей Влада и Ванечки. «Я вас очень люблю, вы единственное, что есть в моей жизни, ее смысл», – отметил Гаврилов, признавая, что проявил слабость, испугавшись, что не справится с трудностями.

При этом Гаврилов совершенно спокойно сообщает, что оставил сыновей в аэропорту, «зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность». Мужчина говорит, что хотел найти работу и вернуться за детьми, чтобы дать им «ту жизнь, которой не было никогда у меня». «Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе. Я вас очень сильно люблю. Ждите меня, пожалуйста», – просит он.

Извинения Гаврилова

Во время своей речи Гаврилов смотрит в правый верхний угол объектива камеры, и у него двигаются зрачки так, будто он читает написанный кем-то текст. Это не преминули отметить пользователи соцсетей. «Такая искренность, что аж по бумажке читает. Чуть не расплакалась (нет)», – пишет Sasha M.

Как сообщал «Новый День», ранее правоохранительные органы отыскали мать двух мальчиков, и женщина выразила готовность забрать сыновей. Сейчас у нее новая семья, она ждет ребенка. Ольга Пушкарева сообщила каналу «360», что именно бывший муж не давал ей общаться с детьми, а в время совместной жизни неоднократно избивал ее и даже нападал с ножом.

Органы опеки пока не приняли решения о том, с кем должны остаться дети.

Житель Комсомольска-на-Амуре Гаврилов оставил собственных детей пяти и семи лет в аэропорту «Шереметьево» в Москве 26 января. В детский рюкзак он положил документы сыновей и копию своего паспорта, снабдив это запиской о том, что у него нет денег, чтобы их содержать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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