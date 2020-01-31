Брошенных в Шереметьево мальчиков отдадут бабушке

Мальчиков, которых отец оставил в столичном аэропорту Шереметьево, передадут их бабушке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова на рабочей встрече с заместителем председателя правительства Хабаровского края Максимом Пешиным.

Во время рабочей поездки сотрудники аппарата Кузнецовой посетили социальные учреждения, в которых неоднократно находились эти мальчики, а также побеседовали с родственниками детей, передает РИА «Новости». «В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке», – сказала детский омбудсмен.

Кузнецова добавила, что проверки выявили системные сбои работы органов системы профилактики в Хабаровском крае. По ее словам, невозможно сказать о том, чтобы какой-то орган работал должным образом. «Информация была получена и об оставлении детей в детском саду после того, как мама привела, дальше они попали в социально-реабилитационный центр, никаких действий дальше предпринято не было, кипятком их обваривали – никаких действий дальше не было, сигналы в полицию поступали – никаких действий дальше не было», – отметила омбудсмен.

Собранную информацию о родителях передали в компетентные органы, которые сейчас проверяют полученные данные. Речь идет о Следственном комитете, полиции и других ведомствах. Кузнецова сообщила, что «возбуждены три уголовных статьи в отношении отца, среди которых достаточно серьезная: статья 117 («Истязание»), она проверяется».

Кузнецова также прокомментировала сведения о том, что якобы мать мальчиков готова забрать их к себе в новую семью. Выяснилось, что нынешний супруг женщины не знал о наличии у нее родных детей, она их называла приемными. «Конечно, это достаточно красноречиво говорит о намерении поддерживать отношения. С весны 2019 года она с ними не встречалась, не общалась», – пояснила омбудсмен.

Напомним, 26 января житель Комсомольска-на-Амуре оставил в Шереметьево двух сыновей пяти и восьми лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег и он заберет сыновей позже. При себе у детей были все документы, копия паспорта отца и школьные дневники. Позже отец сам пришел к следователям, где рассказал причины своего поступка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности».

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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