В Хабаровске задержали отца брошенных в Шереметьево детей

Мужчина, который оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, был задержан хабаровскими следователями. Его подозревают в совершении трех преступлений – оставление в опасности, истязание и кража. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, житель города Комсомольска-на-Амуре оставил в аэропорту Шереметьево своих сыновей 26 января. Кроме того, он применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине, когда находился в Комсомольске-на-Амуре.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), пп. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). «В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия», – уточнили в СКР.

Также следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Все эти дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел.

Как сообщал «Новый День», 26 января Виктор Гаврилов оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей пяти и восьми лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег и он заберет сыновей позже. При себе у детей были все документы, копия паспорта отца и школьные дневники. Позже отец сам пришел к следователям, где рассказал причины своего поступка. У матери мальчиков сейчас новая семья, женщина не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

Детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, на которую оформили временную опеку. Братьев устроили в школу и детский сад. Затем стало известно, что отец мальчиков звонил их бабушке и угрожал. Женщина написала заявление в полицию.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 13.02.20

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