Бабушке брошенных в Шереметьево детей угрожает их отец, СКР начал проверку

Следователи проверят информацию об угрозах отца брошенных в столичном аэропорту Шереметьево детей в адрес их бабушки. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве отметили, что, по имеющимся данным, отец двух мальчиков высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены дети. «Следствие даст правовую оценку действиям мужчине, при наличии оснований будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня источник ТАСС в силовых органах Хабаровского края сообщил об угрозах, которые высказывал по телефону отец детей их бабушке по материнской линии. Женщина написала заявление в полицию. По словам собеседника агентства, мужчина заявил бывшей теще, что вернется Комсомольск-на-Амуре и не даст им жизни, если она заберет внуков. Источник отметил, что у отца очень плохие отношения с родителями экс-жены, матери детей, и поэтому он против их передачи бабушке.

Добавим, что сегодня детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, на которую оформили временную опеку. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Уже во вторник братья пойдут в школу и детский сад.

Как сообщал «Новый День», 26 января житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей пяти и восьми лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег и он заберет сыновей позже. При себе у детей были все документы, копия паспорта отца и школьные дневники. Позже отец сам пришел к следователям, где рассказал причины своего поступка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности». У матери мальчиков сейчас новая семья, женщина не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

Позднее в отношении отца возбудили дело по статье «истязание». По данным СКР, мужчина систематически избивал жену и детей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности после того, как выяснилось, что семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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