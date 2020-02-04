В Туве убийца полицейского получил пожизненный срок

В Туве суд вынес пожизненный приговор 21-летнему ранее судимому жителю города Шагонара. Как сообщили в СКР, он было доказано, что он дважды посягал на жизни полицейских (ст.317 УК РФ).

В суде доказано, что 3 октября 2018 года около 20:00 правоохранители, по подозрению в причастности к преступлению, остановили автомобиль ВАЗ-2109, в котором находились пятеро мужчин. Они выскочили из автомобиля и разбежались в разные стороны. Одного из беглецов догнал участковый уполномоченный полиции. Обвиняемый оказал яростное сопротивление, избил полицейского руками и ногами, а потом ударил ножом в грудь, от чего тот скончался.

После этого мужчина, увидел, что к нему бегут другие полицейские. Он пытался ударить ножом правоохранителя, но был обезврежен и задержан. Пговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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